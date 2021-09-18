İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta Sanayi Kavşağında meydana geldi. Kasım Taş yönetimindeki Hundai marka 32 LL 980 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Çimen (51) yönetimindeki Renault marka 34 FGN 61 plakalı otomobil Kahta Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Kasım Taş, Ahmet Taş, Ali Taş, Nida Nur Taş ve Naile Çimen yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yaralılara kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Naile Çimen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

Otomobil takla attı, otoyolda can pazarı yaşandı: 2 ölü, 2 yaralı

 Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

Otomobil yön levhasına ok gibi saplandı! Sürücü yaşam mücadelesi veriyor

 Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı

Çok acı olay! Yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Adil Karaismailoğlu
Magazin Göksel Gökhan Çıra Amelia Hamlin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Binali Yıldırım Cristiano Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İki otomobil çarpıştı: 1 ağır 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 15:39:27. #1.17#