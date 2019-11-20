İki otomobil çapıştı: 4 yaralı
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İki otomobil çapıştı: 4 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

20.11.2019 01:59 | Son Güncelleme: 20.11.2019 02:01
İki otomobil çapıştı: 4 yaralı

'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan K'nin kullandığı 78 BH 068 plakalı otomobil ile Mustafa Ş. yönetimindeki 78 BN 989 plakalı otomobil, Sanayi kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü Ramazan K. ve yanındaki 3 kişi yaralandı.

Diğer sürücülerin vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin tedavisini olay yerinde yaptı, bir yaralıyı ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde önlem alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İki otomobil çapıştı: 4 yaralı
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