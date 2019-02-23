İki Ortak Dev Marka: Mimba ve Özay Mobilya

Uzun yıllardır sektörde bulunan iki firma Mimba Mobilya ve Masa-Sandalye ve Özay Mobilya, müşterilerinin beğenisini kazanmak için her geçen gün daha fazla çalışıyor.

TECRÜBEDEN GELEN KALİTE

Mimba Mobilya ve Masa-Sandalye'nin firma sahibi Mustafa Aydoğan, "Kayseri merkezli üretim yapan bir firmayız. Masa-sandalye ve modüler üretimin içerisinde hizmet veriyoruz. 10 bin metrekareyi kapsayan bir fabrikamız var. 27 yıldır sektörün içerisindeyiz." dedi.

İHRACAT ODAKLI DEV HİZMET

Mustafa Aydoğan, "Masa-Sandalye, dolap, şifonyer, ve etejer bizim ürün yelpazemizin içerinsinde bulunuyor. Genellikle ihracat odaklı hizmet veriyoruz." ifadelerini kullandı.

12 SENEDE BÜYÜYEN MARKA

Özay Mobilya firma sahibi Yakup Aydın, "Üretim merkezi Kayseri'de olan bir markayız. 2007 yılında şirketimizin temelleri atıldı. Yaklaşık olarak 12 yıldır hizmet veriyoruz. Zigon sehpa ve orta sehpa üretip müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz." şeklinde konuştu.

HEDEF DAHA FAZLA BÜYÜMEK

Yakup Aydın, "2007 yılında kendi markamızla sektöre giriş yaptık ama tabi bizim kendi tecrübemiz çıraklıktan geliyor. Biz işi mutfağında öğrendik. Bayilik verdiğimiz, ürün dağıttığımız yerler oluyor. İhracat yaptığımız noktalar var. Hedefimiz bunları daha da yukarı taşımak." sözlerine yer verdi.