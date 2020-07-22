İki öğretmenin hukuk zaferi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İki öğretmenin hukuk zaferi

Bursa'da özel bir okulda görev yapan iki öğretmen iddiaya göre, daha iyi şartlarda yeni bir kurumda iş buldu.

İki öğretmenin hukuk zaferi
22.07.2020 09:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:45

Bursa'da özel bir okulda görev yapan iki öğretmen iddiaya göre, daha iyi şartlarda yeni bir kurumda iş buldu. Fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve sigorta primlerinin eksik yatırıldığını gerekçe gösteren iki öğretmen istifa etti. Yıllarca süren davaya son noktayı Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu koydu.

Bursa'da aynı özel okulda görev yapan iki öğretmen iddiaya göre, daha iyi şartlarda başka bir özel eğitim kurumunda iş buldu. Mevcut okulda ek ders ücretlerinin, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve sigorta primlerinin aldıkları ücretten ödenmediğini öne sürerek istifa etti. İ.K. isimli öğretmen, kamu kurumuna atamasının yapıldığı için istifa ettiğini dile getirdi.

İş akitlerini haklı nedenle feshettiklerini öne süren İ.K., okul tarafından ihtarnamede belirtilen süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine işçilik alacaklarının tahsili amacıyla İnegöl İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, kıdem tazminat taleplerinin reddine karar verdi.

Mahkeme kararında; "Davacının davalı iş yerinde çalışmakta iken kamu kurumuna atanmak üzere hazırlık işlemleri yaptığı, atanmasına ilişkin sürecin kesinleşmesi üzerine iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini beyan etmiş ise de gerçek iradesinin başka kurumda çalışma olgusu olduğu sabit olmakla davacının kıdem tazminatına hak kazanamayacağı sonuç ve kanaatine varılmıştır." denildi. Mahkeme kararı hem davacılar hem de davalı okul tarafından istinafa götürüldü. İstinaf incelemesi neticesinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafların istinaf başvurularının esastan reddine kesin olmak üzere karar verdi.

Bursa 4. İş Mahkemesi'ne başvuran diğer öğretmen ise sigorta primlerinin ise bankaya yatırılan kısım üzerinden eksik ödendiğini, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini öne sürdü. İş akdini İş Kanunu madde 24/2/e hükmü uyarınca iş akdi haklı nedenle feshettiğini, davalı tarafça ihtarnamede belirtilen süre içerisinde herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine işçilik alacaklarının tahsili amacıyla dava açtığını belirtti. Bursa 4. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek davacı öğretmene kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğini hüküm altına aldı. Kararı davalı okul istinafa götürdü. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, davalı tarafın istinaf başvurusunun esastan reddine kesin olmak üzere karar verdi.

Öğretmenlere tazminat ödenmeli

İki öğretmenin hukuk mücadelesinde iki ayrı daireden farklı karar çıkınca devreye Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu girdi.Kararda; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır." ifadeleri hatırlatıldı. Aynı maddedeki, "Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz." hükme vurgu yaptı. Öğretmenlerin dürüstlük kuralına aykırı davrandığının belirtildiği kararda; "Davacıların iddia ettikleri haklı fesih nedenlerinin davalı işverenden sadır olduğu ve dosya kapsamıyla bu iddiaların da ispatlandığı sabittir. Öte yandan fesih için haklı sebepleri bulunduğunu iddia eden bir işçinin, muhtemel fesih tarihinden sonraki işsizlik sürecini ve geçim koşullarını nazara alarak, fesihten önce başka bir işe başvurmuş olması ve bu başvurusunun kabul edilmesinden sonra, iş sözleşmesini feshetmesi, işverenden kaynaklanan haklı fesih olgusunu ortadan kaldırmayacağı gibi bu feshin kötü niyetli olduğu sonucunu da doğurmaz. Zira burada fesih iradesinin doğduğu anda değil de sonradan açıklanması, makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olup, işvereni zarara uğratma kastı da bulunmadığından, hakkın kötüye kullanılması olarak nitelendirilmesi yerinde olmayacaktır. Hulasa; haklı fesih sonucunu doğuran nedenler işverenden sadır olup, davacı işçilerce bu hak fiilen yeni işe başlanılmasından evvel kullanıldığı gibi fesihten önce iş başvurusu yapılıp kabul edilmesinden sonra kullanılmasının da makul kabul edilebilir insani kaygılardan kaynaklı olduğunun anlaşılması karşısında, bu hakkın dürüstlük kuralına aykırı kullanıldığının kabul edilmesi hakkaniyet ve adalet ilkesi ile de bağdaşmayacağından, uyuşmazlığın Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin kararı doğrultusunda giderilmesine karar verilmiştir." denildi.

Geçtiğimiz hafta verilen kararın ardından iki öğretmene kıdem tazminatı ve diğer alacakları ödenecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı Dünya
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı Dünya
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Pınar Gültekin cinayetini çözen detay! Kaybolduğu gün katili sosyal medyada engellemiş
Afgan kız çocuğu, anne-babasını vuran Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını vuran Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Murat Dalkılıç Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aziz Yıldırım İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: İki öğretmenin hukuk zaferi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:24:16. #1.14#
title