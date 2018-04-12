İki Öğrenciyi Kavga Ettiren Öğretmen Görüntülendiği Anlayınca Tahta Silgisiyle Öğrencisini Yaraladı
İzmir'de sınıfta iki öğrencisini kavga ettiren matematik öğretmeni, görüntülendiğini anlayınca elindeki tahta silgisini attığı öğrencisini başından yaraladı.
İzmir Tire ilçesinde bir öğretmen, mesleğinin kutsallığını unutup çocukları kavgaya tutuşturdu. Skandal anları bir öğrencinin kaydettiğini görünce de kafasına tahta silgiyi atarak yaraladı.
ÖĞRETMEN, ÇOCUKLARI KAVGAYA TUTUŞTURDU
Show Haber'de yer alan habere göre, bir lisenin birinci sınıfında matematik öğretmeni, ders anlatacağına iddia göre sandalyesine oturup çocukların kavga etmesini seyretti.
SORUN ÇÖZMEK İÇİN SEÇTİĞİ YOL PES DEDİRTTİ
Bir öğrencinin kayda aldığı aldığı o anlarda çocuklar birbirlerine vurmaya başladı ama öğretmen oralı olmadı. İki öğrenci arasında tartışmayı çözmek için bu yolu seçmişti. Sınıfta yaşanan görüntü kadar sorun çözmek için seçtiği yol da pes dedirtti.
GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ FARK EDİNCE ÖĞRENCİYİ TAHTA SİLGİYLE YARALADI
Öğrencilerin darbeleri sertleşince öğretmen olayın ciddiyetini anladı ve çocukları ayırmak için ayağa kalktı. O anda görüntülendiğini fark eden öğretmen, öğrenciye attığı tahta silgisiyle öğrencisini başından yaraladı. Öğrenci öğretmenden şikayetçi olmaya hazırlanıyor.
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DİSİPLİN ŞART. . . CEZA OLMALI. . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Doğru o kadar mükemmel çocuklarınız var ki bırak kavga ederken ayırmayı yanından geçerken öğretmeni bıçaklayıp öldürmediğine şükrediyor artık öğretmenler.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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eğitimde gelinen noktaCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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horoz dövüştürüyor sankiCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bence bu cok farkli bisey ya. sadece sikayet ile gecistirilmemeli. ogretmenligin temeline aykiri bi durum bu yapilan. muslumanim deyip puta tapmak gibi bisey. o cocuklarda gelecegin ailesine veya topluma siddet uygulamasi yuksek olasi bireyleri.Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır