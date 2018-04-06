İki Oğlunu Öldürdüğü İddia Edilen Babaya Dava

Üsküdar'da, 2 oğlunu öldürdüğü, bir oğlunu da yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Arslan Güleryüz hakkında, "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Arslan Güleryüz'ün eşiyle arasında evlilik birliğinin bozulmasından kaynaklı birtakım sorunlarının olduğu belirtildi.

İddianamede, suç tarihinden bir hafta önce Songül Güleryüz'ün "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından eşinden şikayetçi olduğu ve bu kapsamda şüpheli hakkında kamu davası açıldığı hatırlatıldı.

İddianamede, şüphelinin kendisini şikayet etmesi nedeniyle kavga ettiği eşinin, olaydan bir kaç gün önce evi terk ettiği, kendisinin ise çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

Olay günü, şüpheli Arslan Güleryüz'ün, sabah saatlerinde evin kömürlüğünden aldığı çekiçle çocuklarının odasına gittiği anlatılan iddianamede, oğulları Ahmet ile Onur Güleryüz'e çekiçle birkaç kez vurduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelinin bu sırada odaya gelerek kendisine engel olmaya çalışan diğer oğlu Orçun Güleryüz'e de çekiçle vurduğu ifade edildi.

Şüpheli Arslan Güleryüz'ün daha sonra çekici atıp eline aldığı 14 santimetre uzunluğundaki bıçağı oğulları Ahmet ve Onur Güleryüz'e sapladığı belirtilen iddianamede, çocukların olay yerinde hayatlarını kaybettikleri, Orçun Güleryüz'ün ise yaralı şekilde kendisini sokağa attığı anlatıldı.

Babanın cezai sorumluluğu tam

Şüpheli Arslan Güleryüz'ün cezai ehliyetinin tespiti amacıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alındığı belirtilen iddianamede, şüphelinin tespit edilen "erişkin kişilik ve davranış bozukluğu" hastalığının cezai sorumluluğunu etkileyecek düzeyde olmadığı, suç tarihinde cezai sorumluluğunun tam olduğu yönünde görüş bildirildiği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Arslan Güleryüz'ün olaydan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirilerek, alınan ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul ettiği, olay öncesinde çocuklarıyla aralarında öldürmeyi gerektirecek nitelikte bir husumetinin olmadığını söylediği aktarıldı.

Şüpheli Arslan Güleryüz'ün, 2 oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle "altsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bir oğlunu da yaraladığı için "altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli Arslan Güleryüz ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Üsküdar'da 9 Ağustos 2017'de, Arslan Güleryüz, çekiç ve bıçakla 2 oğlunu öldürüp 1 oğlunu da yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.