İki·nci· Şehi·r Mezarliğinin Tüm Eksi·kli·kleri· Gi·deri·ldi·
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki·nci· Şehi·r Mezarliğinin Tüm Eksi·kli·kleri· Gi·deri·ldi·

İki·nci· Şehi·r Mezarliğinin Tüm Eksi·kli·kleri· Gi·deri·ldi·
Habermetre - Haberler | Toplum

Yeni mezarlığın kapasitesini doldurması ve ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesinin ardından Samanlıkkıranı Mahallesi'nde hizmete sunulan ikinci şehir mezarlığının eksiklikleri gideriliyor.

Yeni mezarlığın kapasitesini doldurması ve ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelmesinin ardından Samanlıkkıranı Mahallesi'nde hizmete sunulan ikinci şehir mezarlığının eksiklikleri gideriliyor.

Önceden alınmış mezar yerleri dışında yeni mezarlığa defin yapılmıyor ve cenazeler artık ikinci şehir mezarlığına defnediliyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmayla birlikte; 5 bin metrekareyi bulan Samanlıkkıranı şehir mezarlığında bay bayan tuvalet, bekçi kulübesi ve çeşme yapımı tamamlanarak hizmete girdi. Ayrıca, iki kişilik olarak ücretsiz tahsis edilen mezar yerleri hak ihlali yaşanmaması için betonla çevriliyor.

Diğer yandan, Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha temiz ve düzenli ortamlarda ziyaret etmeleri amacıyla sorumluluk sahasındaki mezarlıklarda temizlik, ilaçlama ve onarım çalışmalarını düzenli olarak sürdürüyor.

Mezarlık bakımlarının yanı sıra, cenaze yıkama, defin ve nakil hizmetleri de veriliyor. Koronavirüs nedeniyle hayatını yitirenlerin defin işlemleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında özel görevli ekipler tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Alişan Burak Sergen İlker Kaleli Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Arda Turan Ozan Tufan Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki·nci· Şehi·r Mezarliğinin Tüm Eksi·kli·kleri· Gi·deri·ldi· - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 18:05:25. #1.16#

title