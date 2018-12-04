İki Müzisyen Sokak Hayvanları İçin Bir Araya Geldi

HAYVANSEVER iki müzisyen Bahar Arduç ve Taner Tamer, sokak hayvanlarına destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldi ve bir proje geliştirdi. Kadıköy'de konserler serisi başlatan müzisyenler sokakta ve barınaklarda yaşayan hayvanlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Hayvanseverlere ve sokak hayvanlarına destek olmak adına daha önce iki konser veren Arduç ve Tamer, serinin üçüncü konserini önümüzdeki aylarda vermeyi planlıyor. Arduç, "Bu konuda bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Konserlerle yarattığımız farkındalıkla, hayvanların daha iyi koşullarda yaşaması ve hayvanlara karşı işlenen suçlarda gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

'MÜZİK VE HAYVAN SEVGİMİZİ BİRLEŞTİRDİK'

Müzik yaşantısına Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladığını ifade eden Bahar Arduç, "Hem korist hem solist olarak müzikle aktif ilgilendim ve kendimi geliştirdim. Kötü şartlarda yaşayan yardıma muhtaç hayvanlar için bir farkındalık yaratmam gerektiğini düşünürken yolum yine bir hayvansever olan Taner Tamer ile kesişti. Müzik ve hayvan sevgimizi birleştirdik ve bir konser serisi planladık ve ikinci konserimizi Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirdik" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİMİZDEN FAZLA BİR İLGİYLE KARŞILAŞTIK'

Müzik hayatına çocuk yaşta babası sayesinde başladığını belirten Taner Tamer, "Babam TRT ses sanatçısı Yaşar Tamer'in sayesinde müzikle tanıştım. Bahar Arduç ile Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde tanıştık ve kendisini dinleme fırsatım oldu. İki hayvan sever müzisyen olarak, sokaktaki canlara dikkat çekmemiz gerektiği üzerine düşünürken bir konser serisi gerçekleştirme fikri geldi aklımıza ve bu seriye başladık. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz ve beklediğimizden fazla bir ilgiyle karşılaştık" dedi.

'ÜLKE GENELİNE YAYMAK İSTİYORUZ'

Konser serilerinin devam edeceğini belirten Bahar Arduç, "Konserlerle amacımıza ulaşıyoruz. Bu farkındalığa katkıda bulunmak isteyenler hem konserlerimizde keyifli vakit geçiriyor hem de mücadelemizin topluma duyurulması adına yanımızda yer alıyorlar, güzel yardımlara da vesile oluyorlar. Üniversiteler de bu anlamda bizlerle beraber hareket ediyor. Son konserimizde Okan Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu da bizlere destek verdi. Konserlerimizi yalnızca İstanbul sınırları içerisinde değil, tüm Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz, farkındalığı ülke geneline yaymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

- İstanbul