İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı
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İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı

25.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:09
İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yarış yapan iki motosikletli beton mikserine çarptı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yarış yapan iki motosikletli beton mikserine çarptı. Gerçekleşen kazada bir kişi yaralanırken, diğeri olay yerinden kaçtı

Kaza, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 motosikletli genç ana caddeye çıktıkları anda önlerinde seyreden 59 ABN 781 plakalı Ahmet Nişancı yönetimindeki beton mikserine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Irmak ağır yaralandı. Motosikletlerden biri beton mikserinin altında ezilirken, çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Ramazan Irmak hastaneye kaldırıldı. Diğer motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. Çevredekilerin ifadesine göre motosiklet sürücülerinin kendi aralarında yarış yaptığı ve süratli geldikleri iddia edildi. - TEKİRDAĞ

İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı
İki motosikletli yarış yaparken beton mikserine çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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