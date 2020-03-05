İKİ MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KASK KAMERASINDA

05.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:49

ZONGULDAK'ta şehitleri anmak için konvoy oluşturan motosiklet grubunda yaşanan kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karadeniz Ereğli İstanbul yol ayrımı Gülüç istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir grup motosikletli, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için konvoy düzenledi. Konvoy ilerlediği sırada arkadan hızla gelen bir motosikletli, Kepez istikametine dönüş alırken, konvoyda bulunan başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerinde bulunan iki kişi yola savruldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü ise yoluna devam ederek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan T.Ç. ve B.L. ambulansla en yakın özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis yaşanan kaza hakkında soruşturma başlattı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

Yaşanan kaza anı konvoyda bulunan başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletlilerin çarpıştığı ve iki kişinin yola savrulduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü: ---------------Motosikletlilerin çarpışması -2 kişinin motosikletten düşmesi

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Kaynak: DHA