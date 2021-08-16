İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

MERSİN'de iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Akdeniz ilçesine bağlı Bahşiş Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Kemal Göçer yönetimindeki 33 LK 623 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 63 AV 961 plakalı motosikletle çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kemal Göçer'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, diğer sürücüyü tedavi için ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Göçer'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

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