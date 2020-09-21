İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı Adana'da seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
21.09.2020 03:56 | Son Güncelleme: 21.09.2020 04:12

İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da seyir halindeki iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Gökçe Tümer yönetimindeki 51 KK 547 plakalı motosiklet ile ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişinin kullandığı 01 US 928 plakalı motosiklet, çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Tümer, arkasında yolcu konumda bulunan Fahri Önal ve diğer motosikletin sürcüsü yola savruldu. Gece olması ve yoldan araç geçmemesi, olası bir facianın önüne geçti. Yolda yatan yaralıları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Suriye uyruklu motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Gökhan KESKİNCİ
Gökhan KESKİNCİ
DHA Editörü
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