İki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
09.10.2020 17:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 17:10
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri yaralandı.
Yakup V. yönetimindeki 27 SD 601 plakalı motosiklet ile Mehmet D'nin kullandığı plakası tespit edilemeyen motosiklet, İslahiye-Hatay kara yolu Hatay Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek