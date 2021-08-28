İki motosiklet alt geçitte çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde alt geçitte iki motosikletin çarpışması sonucu kaza yerinde 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Buca ilçesinde alt geçitte iki motosikletin çarpışması sonucu kaza yerinde 3 kişi yaralandı. Motosiklet sürücüleri ve yol kenarında yürüyen yayanın yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Seyhan Mahallesi Aydın Hatboyu Caddesi İnkılap Alt Geçidi'nde meydana geldi. İddiaya göre Doğan Özer'in kullandığı 06 BMC 265 plakalı motosiklet, Civan Cem Deli (21) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sebebiyle savrulan motosikletlerden biri yol kenarında yaya olarak yürüyen yabancı uyruklu Omar Qaddo'ya da (27) çarptı.

Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken 2 motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatılırken, araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı