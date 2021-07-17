İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında
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İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımın 2 oyuncu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında.

1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımın 2 oyuncu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında.

1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımı Türkiye'den 32 takımın katıldığı turnuvada gruplardan çıkarak çeyrek finale kadar yükseldi. En iyi takımlar arasında yerini alan 1308 Osmaneli Belediyespor U11 futbol takımın 2 futbolcusuna turnuvada Fenerbahçe ve Başakşehir futbol takımı scout ekibi tarafından beğenildi. Ekip, futbolculardan biri Fenerbahçe Dereağzı Tesisleri diğeri ise Başakşehir Futbol Kulübü Tesislerinde antrenmana davet etti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, U11 futbol takımını başarılarından dolayı tebrik ederek, "Sporcularımızı, ailelerini, hocalarımız A Takım antrenörü Çağlar Bozkıran, Altyapı Sorumlumuz Mete Aktemur ve yönetim ekibimizi tebrik ederiz" dedi. - BİLECİK

İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında
İki minik futbolcu Fenerbahçe ve Başakşehir kıskacında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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