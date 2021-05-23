İKİ MİNİBÜSTE BALIK İSTİFİ TAŞINAN 74 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

OSMANİYE'de polisin durdurduğu 14 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı.

OSMANİYE'de polisin durdurduğu 14 yolcu kapasiteli iki minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan minibüs sürücüleri M.K (42) ve M. E.K.?ye (35), toplam 139 bin 934 TL ceza kesildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün E-90 Otoyolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. 14 yolcu kapasiteli minibüslerden üzerinde kimlik belgesi bulunmayan 74 göçmen indirildi. 6'sı Pakistan, 2'si bebek 68'i Afganistan uyruklu olduğu anlaşılan göçmenlerin, Türkiye'ye yasa dışı yollarla İran'dan girdikleri belirlendi. Kötü şartlarda yolculuk yapan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeleri bulunmayan göçmenlere polis tarafından maske ve yemek dağıtıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı işlemleri için Ağrı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, onları Diyarbakır'dan getirdikleri tespit edilen minibüs sürücüleri M.K. ile M.E.K. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.K. ile M.E.K.?ye 'Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu' kapsamında toplam 139 bin 934 TL ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı