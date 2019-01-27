İki Milyon Civciv Açlıkla Karşı Karşıya

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçesi mahallerinde bulunan tavuk kümeslerindeki civcivler açlıkla karşı karşıya. Bir süre önce Adana'daki bir tavuk firmasının iflasını vermesiyle birlikte ortaya çıkan bu durum yürekleri dağladı.

Sahadaki kümeslerde bulunan yaklaşık iki milyon civciv için 15 gündür yem göndermeyen firma 200 bin civcivin açlıktan telef olmasına neden oldu. Açlıktan birbirini yemeye başlayan civcivlerin tamamının yem gelmediği taktirde telef olacağı söylendi.

Her gün telef olan civcivleri çuvala doldurup atmaktan üzüntü duyan kümes sahibi Sabire Eren, ağlayarak "Hayvanların aç susuz öldüğüne yanıyorum, ağzıma ekmek alsam boğazımda kalıyor, bu hayvanların günahı ne, anlayamadım beni yıllardır böyle bir şey görmedik" derken gözyaşlarını tutamadı.

Yemliklerin boş olduğu görülürken, besici de imkanı olmadığı için çözüm bulamıyor.

Papağan kadar değerimiz yok

Doruk köyü muhtarı Mustafa Borluoğlu, "Firmanın göndermiş olduğu civcivler ölmeye başladı, civcivler geleli 15 gün oldu bir sefer yem gelmedi. Kendi imkanımızla bu kadar yapabiliyoruz.İmkanlar el vermeyince civcivler telef oldu. Cumhurbaşkanımızdan devletimizden yardım istiyoruz, vatandaşların tarım kredi ve bankalara borcu olan bu insanlara yardım edilmesi lazım. Bir papağan kadar bu tavuk üreticilerinin değeri kalmadı, sahada 2 milyon hayvan var bunların hepsi ölüme terk edildi" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA