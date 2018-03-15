İki Mevsim Bir Arada

Kışın Türkiye'nin en soğuk kentlerinden bir olan Ardahan'da, ısınan havalarla birlikte iki mevsim bir arada yaşanıyor.

Ardahan, özellikle kışın en soğuk illerden biri olma özelliğini taşırken, son günlerde mart ayı ortaları olmasına rağmen bahardan günler yaşıyor. Yüksek kesimlerde ise kara kış etkisini sürdürüyor.

Ardahan- Artvin ve Ardahan-Posof yolları başta olmak üzere, yüksek kesimlerdeki birçok noktasında karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yüksek kesimlerde metrelerce yükseklikte kar manzaraları dikkat çekerken, Ardahan Ovası'na tam tersi bir iklim hakim. Isınan hava ve güneşin etkisiyle yeşermeye başlayan otlaklar, yayılan koyun süreleriyle hareketlendi.

Ardahan Ovası'nda koyunlarını otlatan Şemsettin Aktaş, AA muhabirine yaptığı konuşmada, artık baharı yaşamaya başladıklarını belirterek, havanın her geçen günün biraz daha ısındığını söyledi.

Bu yıl kışın çok sert geçmediğini, bu nedenle baharı erken karşıladıklarını ifade eden Aktaş, "Mevsimin ilk günlerini yaşıyoruz. Koyunlarımı otlatmaya çıkardım. Gayet de güzel oldu. Koyunlar bir yandan otlarken, diğer yandan da güneş ve temiz hava alıyor. Artık bahar geldi diyebiliriz. Bu anda gayet güzel bir ortam var." şeklinde konuştu.

Aktaş, yaşadıkları baharın ilk günlerinde otlakların çok verimli olmadığını ancak açık hava ve güneşin faydasının önemli ölçüde hissedildiğini belirtti.

Aktaş, bundan sonra kar yağsa bile çok etkisinin olamayacağını ifade ederek kısa süre sonra herkesin hayvanlarını dışarı çıkarmaya başlayacağını söyledi.

Yükseklerde karla mücadele

Ardahan-Artvin yolunda ise, hala karla mücadele çalışmaları sürüyor.

1800 rakımlı Ardahan Ovası'nda hayvanlar otlaklara yayılırken, 2 bin 470 rakımlı Ardahan-Artvin yolunun Sahara mevkisinde ise ekiplerin karla mücadele çalışması aralıksız sürüyor.

Vatandaşlardan Ömer Bilgin, aynı anda Ardahan'da iki mevsim yaşandığını kaydederek, "Gelip görmek ve yaşamak lazım. Doğa burada muhteşem. Manzara mükemmel. Görülmeye değer. Buraları bilmeyen insanlarımızı buraya bekleriz, gelsin görsünler." diye konuştu.