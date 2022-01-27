İki metre kar bulunan köyün acil ihtiyaçları için kurumlar seferber oldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezle ulaşımı kesilen köydeki vatandaşların acil ihtiyaç ve ilaçlarının karşılanması için ekiplerce çalışma yürütülüyor.

Devrekani ilçesine sınırı bulunan, Bozkurt'un 35 kilometre ile en uzak köyü olan Şeyhoğlu'nun yolu, 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapandı. Köyde ilacı biten vatandaşlar, Bozkurt Kaymakamlığını arayarak yardım istedi.

Köylülerin acil ihtiyacı olan ilaç ve gıda malzemelerinin temin edilmesinin ardından Bozkurt ve Devrekani kaymakamlıklarının koordinasyonunda köye ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin uzun mücadeleler sonucu köy yolunu açmasıyla devreye Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri girdi. Yolu arazi araçlarıyla aşan orman ekibi, kapı kapı dolaşarak köylülerin acil ihtiyaçlarını ulaştırdı.