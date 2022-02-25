Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi iş birliği ile "İki Manevi Rehber İki Üniversite" paneli düzenlendi.

Lokman Hekim Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panelde konuşan Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Gümüşel, iki üniversitenin önemli manevi lider isimler adına kurulmuş üniversiteler olduğunu belirtti.

Üniversitelerin kurduğu ortaklıktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getiren Rektör Gümüşel, "Lokman Hekim ve Şeyh Edebali, kültürel değerleri ortak manevi liderlerdir. Bizler de bugün, bu manevi liderlerin torunları olarak üniversitelerimiz arasında iş birliklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ise iki değerli şahsiyete dair kapıların aralanacağı panelin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk toplumunun, medeniyetini inşa ederken bilim, sanat, kültür ve diğer tüm alanlarda topluma yön çizen önemli manevi rehberlere sahip olduğunu ifade eden Rektör Beydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitemize adını veren Şeyh Edebali Hazretleri ve üniversitenize adını veren Lokman Hekim Hazretleri, bu rehberlerden yalnızca ikisidir. Lokman Hekim'in 'Tıp Hekimlerinin Atası' olarak kabul edilmesi, Şeyh Edebali Hazretleri'nin ise 'Osmanlı Devleti'nin Manevi Kurucusu' olarak anılması yalnızca bir tevafuk değildir. İki rehberde de ilim, öğüt, nasihat ve tembihat kavramları hem kendi hayatları hem de tarihsel serüvenleri için belirleyici olmuştur."

Panelin moderatörlüğünü yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul da iki üniversitenin ilmin yanında irfanın da öğretildiği eğitim kurumları olduğunu ifade etti.

Panele konuşmacı olarak katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Vedat Turğut, "Osmanlı Devleti'nin Manevi Rehberi: Şeyh Edebali" konulu sunumda, önemli manevi değerleri olan Şeyh Edebali'nin literatürde yer alan biyografik bilgilerini aktardı.

Lokman Hekim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Ataç ise yaptığı konuşmada "Tabiplerin manevi rehberi: Lokman Hekim" başlıklı sunumunda, tarihsel ve manevi anlamda büyük yeri olan Lokman Hekim ile ilgili derin bilgilerini aktararak, Tabiplerin atası olarak bilinen Lokman Hekim'in biyografisini anlattı.

Panele, her iki üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti.