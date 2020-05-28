İki mahalle karantinaya alındı
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İki mahalle karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

28.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:07

Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yürütülen çalışmalarda il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallelerde incelemelerde bulunmuştur. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gedikbaşı ve Ekecek mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmıştır. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."

İki mahalle karantinaya alındı

Kaynak: AA

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