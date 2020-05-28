İki mahalle karantinaya alındı Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde iki mahalle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gedikbaşı ve Ekecek mahallelerinde yürütülen çalışmalarda il dışı temaslı olduğu tespit edilen iki kişinin testinin pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine sağlık ekipleri mahallelerde incelemelerde bulunmuştur. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Gedikbaşı ve Ekecek mahalleleri ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmıştır. Mahallelere giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."

Kaynak: AA