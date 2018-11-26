İki Lokomotif Aynı Rayda Çarpıştı

İki Lokomotif Aynı Rayda Çarpıştı

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı.

İki Lokomotif Aynı Rayda Çarpıştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde yük treni ile yolcu treni aynı rayda çarpıştı. İlk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Ulaş ilçesi Bostankaya tren istasyonunda meydana geldi. Kazada Sivas-Divriği seferini yapan yolcu treni ile istasyon içerisinde manevra yapan yük terini aynı rayda kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre aralarında makinistlerin de bulunduğu 9 yolcu yaralandı. - SİVAS

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