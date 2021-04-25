İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
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İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü

İki kuzen arasında çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir şahıs, hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İsmail Türkyılmaz'a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İsmail Türkyılmaz, cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz'a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Türkyılmaz yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Üzeyir Türkyılmaz, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türkyılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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