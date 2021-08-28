İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi
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İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaretinde, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildiGölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaret etti.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaretinde, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Şeyh Üniversitesini ziyaret etti. Ziyarette heyeti üniversitenin Genel Sekreteri Doç. Dr. Cenk Karakurt karşılarken, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Suer ve heyetle bir toplantı yapan Genel Sekreter Karakurt, kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. - BİLECİK

İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi
İki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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