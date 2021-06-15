İki kupa ile Dalaman'a döndüler
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İki kupa ile Dalaman'a döndüler

İki kupa ile Dalaman'a döndüler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Rafting Şampiyonası'nda U-19 Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği U-19 Kadınlar kategorisinde ise Türkiye Şampiyonluğu kazanan ve ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Dalaman'a döndü.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nda U-19 Erkekler kategorisinde Türkiye ikinciliği U-19 Kadınlar kategorisinde ise Türkiye Şampiyonluğu kazanan ve ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanan Dalaman Sarsala Spor Kulübü Dalaman'a döndü.

Türkiye Rafting Federasyonu tarafından Rize ili, Ardeşen ilçesinde düzenlenen 47 takım, 235 sporcunun yarıştığı, Türkiye Şampiyonasında, Dalaman Sarsala Spor Kulübü U19 Kadınlar Türkiye Birincisi, U19 Erkekler Türkiye İkinciliğini kazandı. U19 Kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan Dalaman Sarsala Spor Kulübü bu sonuçla, Avrupa Şampiyonası'nda da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Kafile üyeleri Dalaman Belediyesi önünde Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ertuğrul, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz ve kulüp yöneticileri tarafından karşılandılar.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen 2021 yılının ilk yarışının sadece Rafting camiasını değil tüm ülkeyi yakından ilgilendiren bir yarış olduğunun altını çizen Dalaman Sarsala Spor Kulübü Başkanı ve Takım Antrenörü Saniye Uyar Kırık, "Bu yarışın bir diğer önemli yanı ise ülkenin her bölgesinden kulüp ve sporcuların olmasıydı. Sporun kardeşlik ve kaynaştırıcı özelliğinin en güzel yönlerini hissettiğimiz şampiyonaya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi bir borç bilirim. Bizlerde Muğla Dalaman Sarsala Spor kulübü olarak bu seçme yarışlarına katıldık ve ülkemizi Avrupa'da Ay Yıldızlı bayrak altında Milli Sporcu olarak temsil etme başarısı elde ettik. Rize'de ki bu yarış bu denli önem taşıyan bir yarıştı. Sporcularımız U19 Kadınlar Kategorisinde Türkiye Birincisi olarak ülkemizi Avrupa'da gururla ve en iyi şekilde temsil edecekler" dedi. - MUĞLA

İki kupa ile Dalaman'a döndüler
İki kupa ile Dalaman'a döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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