İki köy ve 4 evin karantinaya alındığı Kağızman'da maskesiz dolaşmak yasaklandı Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 köy ve bir mahalledeki 4 evin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından ilçede maskesiz dolaşmak yasaklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, 2 köy ve bir mahalledeki 4 evin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından ilçede maskesiz dolaşmak yasaklandı. Kağızman Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, vatandaşlara maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik konusunda gerekli hassasiyeti sürdürmeleri hususunda bilgilendirme yapıldığı belirtildi. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe merkezinin tamamında maske takma zorunluluğu getirildi. İlçe genelinde kolluk kuvvetlerince, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza idari para cezası uygulanacaktır." Kaynak: AA