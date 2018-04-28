İki Kore'nin Bir Olma Kararı Aldığı Görüşmede Ne Yendi?

Moon Jae-in, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak. Yeni bir barış dönemi başladı" açıklamasını yaptı.

Kim Jong-un ise "Kore tek bir ulustur. Yeniden tek millet olacağız. İki halkın barış içinde yaşayacağı bir geleceğe yol vermeliyiz" dedi.

NÜKLEER DENEMELER DURDU

Kuzey Kore'nin geçen yıl gerçekleştirdiği 6 nükleer deneme ve kıtalararası balistik füze denemelerinin ardından Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore Yarımadası'ndaki askeri yığınağını artırmış, karşılıklı hakaretlerle tırmanan gerilimde bir nükleer savaş riski belirmişti. İki ülke arasındaki gerilim, Güney Kore'nin Pyeongyang'da düzenlenen Kış Olimpiyatları'na Kuzey Kore'yi davet etmesi ile değişti. Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, olimpiyatlara kız kardeşi Kim Yo-Jong'u gönderdi. Olimpiyatlarda iki ülkenin takımları tek bayrak ve tek forma ile mücadele etti. Olimpiyatların ardından, Kuzey Kore nükleer denemeleri durdurduğunu açıkladı.

BARIŞIN YOL HARİTASI

Kuzey ve Güney Kore liderlerinin üzerinde anlaşmaya vardığı güven artırıcı tedbirler şöyle:

Kuzey ve Güney arasında düşmanlığı körükmeyebilecek her türlü eyleme son verilecek.

Sınırdaki askerden arındırılmış bölgede propoganda yayınlarına son verilerek, bölge 'barış bölgesine' dönüştürülecek.

Sınırın ayırdığı ailelerin birleştirilmesi için çabalar artırılacak.

İki ülke arasında yeni demiryolu ve karayolu bağlantıları kurulacak, var olanlar birleştirilecek veya modernize edilecek.

Bu yılki Asya Oyunları dahil uluslararası spor organizasyonlarına ortak katılım sürdürülecek.

Kuzey ve Güney Kore, mayıs ayında yüksek düzeyli askeri görüşmeler yapacak.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, sonbaharda Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ı ziyaret edecek.

BAŞ BAŞA 20 DAKİKA

KORE Yarımadası'nın liderleri, dünkü zirvede yaklaşık 20 dakika baş başa görüştü. Moon ve Kim, yanlarına koruma veya eşlikçi almadan bir süre yürüdü daha sonra sınırdaki küçük bir köprüden geçip bir banka oturarak güneşin tadını çıkarıp görüş alışverişinde bulundu.

AĞAÇ DİKTİLER

İki lider, görüşmenin anısına birlikte bir çam ağacı dikti. Ağacın yanına ,üzerinde "Burada barış ve refahın tohumları ekilmiştir" yazan bir mermer kaide konuldu.

734 ŞEHİT VERMİŞTİK

Kore Yarımadası'nın bölünmesine yol açan 1950-1953 savaşına, Türkiye de 1 tugay asker göndermişti. Türkiye savaşta ABD'nin öncülük ettiği Birleşmiş Milletler güçleri arasında yer almış ve 734 şehit vermişti. Savaşın ardından Türkiye NATO saflarına katılmıştı.

BEYAZ SARAY'DAN FOTOĞRAFLI JEST

Kore zirvesinin ardından gözler, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un mayıs sonu veya haziran başında yapılması beklenen zirvesine çevrildi. Beyaz Saray ise ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kim Jongun'un görüşmesinin fotoğraflarını yayınlayarak olumlu havaya katkıda bulundu. ABD Başkanı Trump, ikilinin geçtiğimiz haftalarda Pyongyang'da görüştüğünü doğrulamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, CIA Başkanlığı'nı yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan Paskalya tatilinde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gittiği açıklanmıştı. Trump, Pompeo-Kim görüşmesini doğrulamış ancak görüşmeyle ilgili herhangi bir görüntü paylaşılmamıştı.

KUZEY'DEN MAKARNA, GÜNEY'DEN BALIK, SINIRDAN SEBZE!

Liderler zirvesinde verilen yemek de simgelerle doluydu. Liderlere yemekte, Kuzey Kore usulü soğuk yenen bir noodle (Uzakdoğu usulü makarna) olan 'Pyongyang Naengmyun' sunuldu. Kim'in çocukluğunun büyük bölümünü geçirdiği İsviçre'den 'papates rosti' de unutulmadı. Buna karşılık ana yemekte Güney Kore Lideri Moon'un doğduğu kasabanın balıkçılarının yakaladığı deniz mahsulleri sunuldu. Mönünün en anlamlı yemeği ise iki ülke sınırında yetiştirilen sebzelerden yapılan 'Bibimbab' tabağıydı.