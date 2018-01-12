İki Kore Askeri Görüşmeler İçin Olimpiyatları Bekleyecek

Güney Kore, Kuzey Kore'yle yapılması planlanan askeri görüşmeler için kış olimpiyatlarının tamamlanmasını bekleyecek.

Güney Kore Savunma Bakanlığı yetkilisi, Kuzey Kore yetkilileriyle yapılması planlanan askeri görüşmeler için, Şubat ayında Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları gündemi oluşturulana kadar bir tarih verilmeyeceğini açıkladı.

Salı günkü görüşmelerin ardından Güney Kore ve Kuzey Kore yetkilileri gelecek hafta Kış Olimpiyatları'yla ilgili tekrar bir araya gelecek. Görüşmenin gündem maddeleri gelecek ay olimpiyatlara katılacak olan Kuzey Koreli atletleri, amigo kızları, sanat eserleri ve gazetecilerin sayısını ve ilgili diğer konuları içeriyor.

Güney Kore Ulusal Savunma Bakanlığı yetkilisi yerel medyaya yaptığı açıklamada, askeri görüşmeler için bakanlığın olimpiyat delegasyonuyla ilgili konular ele alınana kadar bekleyeceğini söylerken, "Gerçekleşecek Kuzey Kore askeri görüşmelerine ilişkin olarak, şu anki ana gündemimiz PyeongChang Olimpiyatları'na başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmaktır" dedi. - İstanbul