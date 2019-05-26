İki köprü sarı kırmızıya büründü
GALATASARAY 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
GALATASARAY 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA
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