İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA 
Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et