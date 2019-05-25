İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ

Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHAGalatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.

İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Kaynak: DHA
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