İKİ KÖPRÜ SARI KIRMIZIYA BÜRÜNDÜ
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA
Galatasaray 22. şampiyonluk kupasını alırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün renkli ışıkları akşam saatlerinde sarı kırmızı yandı.
Görüntü dökümü:
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-Köprülerden görüntü
Kaynak: DHA
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