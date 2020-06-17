İki komşu, kavgada birbirini vurdu
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İki komşu, kavgada birbirini vurdu

İZMİT'te, husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.

İki komşu, kavgada birbirini vurdu
17.06.2020 18:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:12

İZMİT'te, husumetli olan ve apartman önündeki kavgada birbirine tabancayla ateş açan komşulardan C.Ü. (61) göğsünden, D.E. (58) ise bacağından yaralandı.Olay, öğleden sonra, Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde meydana geldi. Komşu olan ve aralarında husumet bulunan C.Ü. (61) ile D.E. (58), iddiaya göre, oturdukları binanın önünde karşılaşıp, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken C.Ü. ve D.E., birbirine tabancalarla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, göğsünden yaralanan C.Ü.?yü ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, bacağından yaralanan D.E.?yi ise özel hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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