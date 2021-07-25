İki kız çocuğunu cankurtaranlar kurtardı
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İki kız çocuğunu cankurtaranlar kurtardı

İki kız çocuğunu cankurtaranlar kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi plajlar bölgesinde iki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi plajlar bölgesinde iki kız çocuğu, boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, ilçeye bağlı plajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Sevgi Plajı'nda denize giren E.G. (16) ve R.Ü. (14) bir süre sonra denizde çırpınmaya başladılar. Çocukların boğulma tehlikesine karşı durumu gören cankurtaranlar denize girerek çocukları kurtardı. Vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuklar, ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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