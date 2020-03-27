İki kız arkadaş 3 gündür kayıp (3)
KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDUAntalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu.
27.03.2020 15:41 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:41
KIZLAR KONYAALTI'NDA BULUNDU
Antalya'nın Kepez ilçesinde ailelerinin yanından ayrıldıktan sonra 3 gündür haber alınamayan 15 yaşındaki Ayşenur Dinç ve 17 yaşındaki Esmanur Öztürk, Konyaaltı ilçesinde bulundu. Çocuk Şube'ye getirilen iki arkadaş, işlemlerin ardından ailelerine teslim edilecek.
Kaynak: DHA