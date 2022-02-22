İki kişiyi 'Size rüşvet vermem' diyerek vurmuş

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Kumluca'nın Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Zafer Y. ile çalıştığı kıraathaneye gelen Hüseyin K. ve Murat U. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Zafer Y.'nin pompalı tüfeği aldığını gören Hüseyin K. ile Murat U., kaçarak iş yerinin önündeki otomobile bindi. İkilinin peşinden çıkan Zafer Y., pompalı tüfekle otomobile 5 el ateş etti. Hüseyin K. ile Murat U. aklarından yaralandı. İş yerinde çalışan E.E. de isabet eden saçmalarla yine ayaklarından hafif yaralandı.

Bu arada olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Hüseyin K. ile Murat U.'nun, dün sabah Zafer Y.'nin yanına gelerek, iddiaya göre para istediği, Zafer Y.'nin ise "Size borcum yok, rüşvet veremem" diyerek, geri gönderdiği belirtildi. Hüseyin K. ile Murat U. akşam saatlerinde geri dönünce kavga çıktığı bildirildi.