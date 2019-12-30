İki kişiyi öldürüp polisi yaralayan zanlı her yerde aranıyor

30.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:09

İzmir'de dün gece saatlerinde Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evinin önünde, Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi Hatice Gülcemal ise evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Saldırgan, polisle çıkan çatışmada bir polis memurunu ağır yaralarken, kayıplara karıştı. Adının E.Y. olduğu öğrenilen zanlı, ekipler tarafından didik didik aranıyor.



İzmir Torbalı'da dün gece saatlerinden bu yana hareketli dakikalar yaşanıyor. Dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitede oturan Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Olaydan yaklaşık 20 dakika sonra Alpkent Mahallesi 1032. Sokak'ta bir cinayet daha işlendi. Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek para isteyen şahıs, Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdü ve burada da da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı. Bu olayların ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki cinayet arasında bağlantı olabileceği şüphesiyle alarma geçti ve soruşturmayı bu yönde genişletti. Saldırganın Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlenirken ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın "Teslim ol" çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının ise çatışmada ayağından yaralandığı belirlendi. Ayağından yaralanan şahıs otelin alt katında bulunan marketin pencere camını kırarak arka taraftaki araziye kaçtı. Ağır yaralanan polis memuru Y.K. (35), Torbalı Devlet Hastanesine götürüldü. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen polis memuru, buradan Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Kimliği tespit edildi



Zanlının, 30 yaşındaki E.Y. olduğu tespit edildi. Zanlının daha birçok sabıkası olduğu, kısa bir süre önce de "yağma" suçundan hükümlü olduğu cezaevinden tahliye edildiği belirlendi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da iki olayın ardından bölgeye geldi. Zanlı, polisler tarafından her yerde aranırken jandarma ekipleri de köpeklerle şahsın kaçtığı arazide çalışma yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA