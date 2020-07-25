İki kişiyi öldürüp gömen şüphelilerinin kaldığı evde silah ve uyuşturucu ele geçti İki kişiyi öldürüp gömen şüphelilerinin kaldığı evde silah ve uyuşturucu ele geçti(2)GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 inşaat işçisini öldürüp, ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E. ve S.K.

İki kişiyi öldürüp gömen şüphelilerinin kaldığı evde silah ve uyuşturucu ele geçti(2) GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 inşaat işçisini öldürüp, ormanlık alana gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan M.G, S.N.A, D.A, F.Ç, Y.E. ve S.K., emniyet müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aranan cinayet şüphelisi S.K jandarmanın takibi sonucu yakalanırken firari baba İ.A ve oğlu S.A'yı yakalama çalışmaları sürüyor. Kaynak: DHA