İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı
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İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.

30.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:30
İki kişiyi öldüren, polisi yaralayan zanlı yakalandı

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu da ağır yaralayan E.Y. isimli zanlı yakalandı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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