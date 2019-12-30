İki kişiyi öldüren, polisi ağır yaralayan zanlı kamerada

30.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:00

İzmir'de, Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve bir doktorun eşinin silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve bir polis memurunu ağır yaralayan zanlı E.Y.'nin dün akşam otele girerken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Torbalı ilçesindeki çifte cinayete ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park ve Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in ölümüne ilişkin operasyonlar devam ederken, cinayetlerin ardından iki şüpheli Ortaklar ve Atatürk mahallelerindeki yakalanarak gözaltına alınmıştı.



Öte yandan, zanlının kimliği tespit edildi. 2 kişiyi öldüren, çatışmada 1 polisi de kafasından vurarak ağır yaralayan zanlının 1989 doğumlu E.Y. olduğu öğrenildi. Öte yandan, E.Y.'nin dün akşam otele girerken ki görüntüsü ortaya çıktı. Kafasında kapüşonla içeriye giren ve resepsiyon görevlisinden oda isteyen E.Y.'nin tedirgin tavırları dikkat çekiyor. E.Y., bir ara kapüşonunu eliyle açıyor; fakat kamerayı görünce tekrar kapatıyor. Tüm bu anlar kameraya yansıyor.



Sır cinayetler



İlk olay dün saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen kişi tarafından durduruldu. İddiaya göre zanlı, Park'tan para istedi. Bu sırada zanlı, tabanca ile Park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Park, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kısa bir süre sonra da doktorun eşi öldürüldü



İzmir polisi, İlçe Sağlık Müdürü Park'ın olayını araştırırken ikinci bir cinayet haberi aynı ilçede Alpkent Mahallesi 1032. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Park'ı öldürdükten sonra sokakta karşılaştığı Harun Gülcemal'i silahla tehdit ederek ondan da para istedi. Harun Gülcemal'i tehditle evine kadar götürdüğü söylenen şahıs burada da Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i silahla vurarak öldürdü ve olay yerinden kaçtı.



Öte yandan, saldırganın izi tespit edildi ve Yazıbaşı Mahallesi'nde bulunan bir otelde olduğu belirlendi. Ekipler otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada polis ve jandarmanın teslim ol çağrısına uymayan şahıs ile polis arasında çatışma çıktı. Çatışmada bir polis ağır yaralandı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA