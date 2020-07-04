İki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının failini arama çalışmaları sürüyor
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İki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının failini arama çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırının failini yakalamak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

04.07.2020 20:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 20:19

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki kişinin öldüğü silahlı saldırının failini yakalamak için havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Gölköy Mahallesi'nde, balık çiftliğinde çalışan iki kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin güvenlik güçlerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen katil zanlısını yakalama çalışmaları, yarımada genelinde ve özellikle cinayetin gerçekleştiği bölgeye yakın ormanlık alanda jandarma ve bölgeye sevk edilen yaklaşık 40 komandonun katılımıyla sürdürülüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı çok sayıda asayiş ve trafik ekibi de Güvercinlik, Bodrum, Torba ve Gölköy kara yolunda yol kontrolü yaparak sürücülerini ve araç içerisindekileri tek tek kontrol ediyor. Ekipler ayrıca kapalı araçların içerisini inceliyor.

Çalışmalara, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının Muğla'ya görevlendirdiği, "emniyetin uçan gözü" olarak nitelendirilen helikopteri de gece uçuşu yaparak destek veriyor.

Saldırıda ölen Serdaroğlu Bodrum'da toprağa verildi

Öte yandan silahlı saldırıda yaşamını yitiren su ürünleri mühendisi 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun cenazesi, ikindi vakti Bitez Kaynak Cami'sinde kılınan cenaze namazı sonrasında Bitez Mezarlığında defnedildi. Törende, Serdaroğlu'nun yakınlarının güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Gölköy Mahallesi'nde dün Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu (26), silahlı saldırıya uğramış, Serdaroğlu olay yerinde, Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

İki kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının failini arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: AA

Manşet

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