İki kişinin öldüğü kavgada 24 gözaltı Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavga ile ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı İso Harabeler kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, akraba olan iki aile arasında daha önceki bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralılardan Naif Gül ve Kasım Yumru 26 kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri, kırsal mahalle ile hastanede geniş güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayla ilişkisi bulunan 24 kişi de gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA