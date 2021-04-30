İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası davası ertelendi
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İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası davası ertelendi

İki kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası davası ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen, 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası davası ertelendi.

Eskişehir'de geçen yıl ağustos ayında meydana gelen, 2 fabrika işçisinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı otobüs kazası davası ertelendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında kazada hayatını kaybeden Hüseyin Bayramoğlu (41) ve Zuhal Boz'un (28) yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. İddianamede hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen otobüs şoförü tutuklu sanık Mehmet İ. (28) duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Otobüs şoförü Mehmet İ., mahkemede önceki savunmasını tekrarlayarak otobüsün hareket aksamında arıza bulunduğunu söyledi. Taraf avukatları mahkeme heyetine, servis otobüsünü kullanan Mehmet İ.'nin sürücülük için Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ve psikoteknik belgesi olmadığı beyanını tekrarladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet İ.'nin tutukluluğunun devamına hükmederek delillerin değerlendirilmesi ve incelemelerin tamamlanması için duruşmayı 24 Haziran tarihine erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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