İki kişinin balkondan atlayarak ölümü
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İki kişinin balkondan atlayarak ölümü

Eşi ve eşinin erkek arkadaşının korkup kaçtıkları balkondan atlayarak ölmelerine neden olduğu iddia edilen zanlı ile yardım ettiği öne sürülen diğer kişi hakkında ellişer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İki kişinin balkondan atlayarak ölümü
08.06.2020 12:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:01

Eşi ve eşinin erkek arkadaşının korkup kaçtıkları balkondan atlayarak ölmelerine neden olduğu iddia edilen zanlı ile yardım ettiği öne sürülen diğer kişi hakkında ellişer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece'de maktul Zeynep Kurt ile sanık Hüseyin Kurt'un evli ve iki çocukları olduğu, diğer maktul Aykut Demirtuğ'un ise Zeynep Kurt'un anne ve babasıyla aynı mahallede ikamet ettiği, ailelerin görüştüğü belirtildi.

Sanık Hüseyin Kurt'un, eşinin telefonunda maktullerin mesajlaşmalarını gördükten sonra çift arasında anlaşmazlık başladığı kaydedilen iddianamede, maktul Kurt'un, eşine Demirtuğ ile ilişkisinin olmadığını ve bu olay nedeniyle intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldığı, sanığın eşini ikna ederek eve geri getirdiği, sanık ve 2 maktulün bir kafede buluşarak konuştukları, Demirtuğ'un, Zeynep Kurt ile ilişkisi olmadığını anlattığı ve sanık Kurt'un da ikna olduğu belirtildi.

Sanık Kurt'un olay tarihi olan 25 Kasım 2019'da işten erken ayrılarak evine gittiği anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın anahtarla kapıyı açmaya çalıştığı ancak açamadığı, zili çalmasına rağmen uzun süre kapının açılmadığı anlaşılmıştır. Bu sırada bir lokanta çalışanının eve yemek getirdiği ve bu adresten sipariş edildiğini söylediği, Kurt'un da sipariş bedelini kuryeye ödediği sırada, kapının maktul Zeynep Kurt tarafından açıldığı, maktulün kapıyı çalan kişinin lokanta çalışanı olduğunu düşündüğünü ve kıyafetinin uygun olmaması nedeniyle kapıyı geç açtığını eşine söylediği öğrenildi. Kurt'un yatak odasındaki dolabı açtığında, ölen Aykut Demirtuğ'un gizlenmiş olduğunu fark ettiği ve Demirtuğ ile kısa bir boğuşmadan sonra yatak odasından çıkarak kapısını kilitlediği anlaşılmıştır."

Maktul Kurt ile diğer maktul Demirtuğ'un odada saklandığı sırada sanığın aile bireylerini ve eşinin yakınlarını aradığı ifade edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların balkondan uzaklaşıp kolluk görevlilerine haber vermeleri halinde ölenlerin aşağıya atlamaktan vazgeçeceklerini bildikleri halde, onların kendilerini aşağıya atmaları için bulundukları yeri terk etmedikleri, ölenlerin bir süre balkon korkuluklarında bekledikten sonra sanıkların kendilerine zarar vereceklerinden emin oldukları ve az da olsa kurtulma ümidi ile kendilerini birlikte beşinci kattan aşağıya bıraktıkları anlaşılmıştır. Her iki maktule yönelik doğrudan cebir, şiddet veya tehdit uyguladıkları hususu somut delillerle ispat edilememiş olmakla birlikte, korku, kaygı ve paniğe kapılarak aşağıya atlayacaklarını ve yere düşerek öleceklerini öngördükleri halde, yakınlarında bekleyerek sonucun meydana gelmesini sağlayan her iki sanığın olası kast ile hareket ederek, olası kast ile insan öldürme' suçunu işledikleri değerlendirilmiştir."

İddianamede, sanıklar Hüseyin Kurt ile Kurt'un telefonu üzerine eve gelen Engin Cuğ hakkında olası kasıtla insan öldürme suçundan kırkar yıldan ellişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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