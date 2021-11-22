İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü - Haberler
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İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İki kişi arasındaki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kastamonu'da tartıştığı genç tarafından bıçaklanan vatandaş, hayatını kaybetti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da tartıştığı genç tarafından bıçaklanan vatandaş, hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu Candaroğulları Mahallesi Miralay Halit Bey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir düğün salonunun önünde Murat Biçer ile 16 yaşındaki E.D. arasında bilinmeyen bir sebeple Kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine E.D., bıçakla Murat Biçer'i ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Murat Biçer, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Biçer, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın arından E.D., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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