İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
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İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi

İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığlı vücut geliştirici Selçuk Dönmez, son 3 yıl içinde katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonalarında 2 kez birincilik elde etti.

Elazığlı vücut geliştirici Selçuk Dönmez, son 3 yıl içinde katıldığı Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonalarında 2 kez birincilik elde etti. Çalışmalarına devam eden Dönmez, şimdi ise gözünü 26 Kasım'da Fransa'da yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

Elazığ'da yaşayan 50 yaşındaki Selçuk Dönmez, 15 yıl önce amatör olarak vücut geliştirme sporuna yöneldi. 5 yıldır profesyonel ve milli olarak bu sporu yapan Dönmez, son 3 yılda önemli dereceler elde etti. 2018 Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda 1'inci olan Dönmez, 2019'da Türkiye 2'nciliği ve aralık ayında düzenlenen yarışmada ise dünya 6'ncılığı elde etti. 2021 yılının mart ayında tekrar Türkiye şampiyonu olan Dönmez, 26 Kasım'da düzenlenecek olan dünya şampiyonası milli takım seçmelerine harılanmaya başladı. Çalışmalarına aralıksız devam eden dönmez yetkililerin kendilerine destek vermesini istedi.

Dönmez, bu sporu 15 yıl amatör olarak sonrasında ise profesyonel yaptığını söyledi. Dönmez, "2018 yılında Türkiye 1'incisi, 2019 yılında Türkiye 2'ncisi ve aynı yılın aralık ayında dünya 6'ncısı oldum. 2021 Mart ayında tekrar Türkiye birincisi oldum ve Avrupa'ya gitmeye hak kazandım. Bu spor biraz masraflı bir spor, insan bazen zorlanıyor. İş adamlarımızın, yetkililerimizin desteğini bekliyorum. İlgililerin desteği ile başarılı olacağıma inanıyorum. Bu sporun maddi sıkıntısı olduğu için gündüzleri çalışarak akşamları da antrenörlük yaparak kendime belirli bir miktarda bütçe ayırmaya çalışıyorum. Şu an 26 Kasım'da dünya şampiyonası var, ona hazırlanıyorum. Büyüklerimizin desteğiyle elimden geldiğince başarılı olmaya çalışacağım. Türkiye genelinden bir tek ben katılacağım dünya şampiyonasına. İnşallah başarılı olacağım, kendime çok güveniyorum" dedi. - ELAZIĞ

İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi
İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi - Haberler Spor
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