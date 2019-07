İki kez aynı köye inen ayı, arı kovanlarını parçaladı

KASTAMONU - Kastamonu'da aç kalarak iki gece üst üste köye kadar inen ayı, Daday ilçesine bağlı Aktaştekke Köyü Meyra Mahallesindeki bir üreticinin 6 adet arı kovanını parçaladı. Kovan içerisindeki arılar ise telef oldu.

Kastamonu'da aç kalan ayı, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yerleşim yerlerine kadar inmeye başladı. Birçok ilçede benzer olayların yaşanmasına neden olan ayıların saldırısı sonucu çok sayıda arı kovanı parçalandı. Son olarak ise ayı saldırılarının en çok yaşandığı ilçelerin başında gelen Daday ilçesi Aktaştekke köyünde Bayram Çetin'e ait 6 kovana saldırdı. Gece köye kadar inen ayılar, peteklerdeki tüm balı yerken arıların da telef olmasına neden oldu.

"İki gece üst üste köyümüze gelerek kovanlara saldırdı"

Daday Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, mahallelerine ayının geldiğini ve kovanları parçaladığını belirterek, "Komşumuz Bayram Çetin'e ait olan arı kovanlarını, arılıktan yere yuvarlamak suretiyle dağıtmış ve içerisindeki balları yemiş. Biz, bunu duyduğumuzda olay yerine geldik. Baktığımızda ortalık dağılmıştı. Birazını toparlamaya çalıştık, tekrar kovanları yerine koyduk. Fakat bir sonraki akşam tekrar ayı geldi. Bu sefer diğer kovanları da parçalamış. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğüne bilgi verdik. Görevli arkadaşlar köyümüze geldi ve kamera sistemi yerleştirdi. Şu anda köyümüz gözetim altında, ayının tekrar gelip gelmeyeceğini bilemiyoruz" dedi.

"Ayı, bu yıl ilçemizde bolca var"

Ayının bu yıl ilçelerinde çok fazla olduğunu söyleyen Muhtar Çetin, "Her tarafta ayının izlerini görüyoruz. Arazide artık gezerken tedirgin oluyoruz. Ayı, bu yıl böyle giderse biraz can yakacağına benziyor. Yetkililerden av diyelim yoksa vurma yetkisi mi diyelim izin istiyoruz" diye konuştu.

Şu anda 6 kovan arının zarar gördüğünü kaydeden Çetin, "Bir kovanda yaklaşık 40 kilogram bal bulunuyor. Baya bir miktarda zararımız var şuanda" şeklinde konuştu.

"Ayı saldırılarına karşı yetkililerden yardım bekliyoruz"

Sabah kalktığında petekleri yerlerde saçılmış gördüğünü anlatan köy sakinlerinden Satı Çetin ise, şöyle konuştu: "Sabahleyin kalkınca kardeşimin evinin önünden geçiyordum. Baktığımda petekleri yerlerde gördüm. Arılar bana çullanmaya kalktı. Ben durmadan oradan kaçtım. Arının sahipleri İstanbul'da bulunuyordu. Arının sahiplerini aradım, haber verdim. Sonra tekrar kovanların olduğu yere geldik ve arıdan korunmak için elbiseleri giyerek kovanları ve petekleri toplamaya başladık. Bizler, köyümüzde arıcılığı geliştirmeye çalışırken ayının burada bu kovanları parçalaması doğru bir şey değil. Yetkililerden bunun önüne geçilmesini istiyoruz. Ayının vurulmasına para cezası kesiliyor. Yetkililerin bizlere bir yol göstermesi gerekiyor"

"Orman mantar doldu, ayı korkusuna toplayamıyoruz"

Ormanlık alana mantara gidemediklerinden bahseden Çetin, şunları söyledi: "Mantarın kilosu şuanda 40 lira. Dağlar mantar ile ıspıt ile müsellim ile doldu. Artık çoluk çocuk dağa çıkamaz oldu. Devletimiz buna bir el atsın, bizlere yardımcı olsunlar. Her taraf mantar ile doldu biz dağa gidemiyoruz. Ne yaparsan yap ayı, gelip kovanları buluyor ve parçalıyor"

"Ayıdan korkumuza hayvan sürülerimizi ormana salamıyoruz"

Ayıdan korkularına hayvan sürülerini ormana bırakamadıklarına dikkat çeken köy sakinlerinden Mamut Çetin de, şunları kaydetti: "Köyümüzde geçtiğimiz günlerde ayı, arı kovanlarını parçaladı. Bir komşumuzun arılarına ayı geldi. Biz bu durumdan tedirgin oluyoruz. Hayvan sürülerimizi ormana saldığımızda ayıdan korkuyoruz. Hem bize hem de hayvanlara zarar verebilir. Bağımızı bahçemizi, etrafta bulunan elma ve armut ağaçlarını kırdı, yakında bostanlara girmeye başlayacak. Bundan zararımız büyük olacak. Mağdur durumdayız, yetkililerden buna çare bulmasını istiyoruz"

