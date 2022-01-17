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İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

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İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştuKOCAELİ Kış turizmi ile ünlü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden Uludağ'ın zirvesi göründü.

KOCAELİ (İHA) - İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

KOCAELİ Kış turizmi ile ünlü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden Uludağ'ın zirvesi göründü.

Kocaeli'de geçtiğimiz günlerde etkisini sürdüren yağış sebebiyle, kentin yüksek kesimleri adeta beyaza büründü. Yağış sonucu, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçüldü. İstanbul'un yanı başında, kış turizmi ile ünlü Kartepe'de havanın da güneşli olması dolayısıyla sabah saatlerinde kilometrelerce uzaktan olan Uludağ'ın zirvesi göründü.

Öte yandan, binlerce kayak tutkunun uğrak noktası olan Kartepe'de, kar kalınlığının 67 santimetreye ulaşmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartepe'deki kış manzarası, Drone ile havadan da görüntülendi.

İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

İki kayak merkezinin zirvesi tek karede buluştu

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Kış Turizmi, Kocaeli, Uludağ, kar, Güncel, Haber

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