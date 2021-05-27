İki katlı yeni nesil bisiklet parkları hizmete sunuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek olacak bir uygulamayı daha hayata geçirerek, araç otoparklarına ve farklı noktalara iki katlı yeni nesil bisiklet parkları yerleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 550 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'nin bisiklet denilince akla ilk gelen şehrinin Konya olduğunu belirterek, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve şehir içi ulaşımda bisikletlerin payını artırarak trafiği rahatlatmak için birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Türkiye'de bisiklet konusunda öncü olma misyonu ile hareket ettiklerini kaydeden Başkan Altay, son olarak güvenli bisiklet parklarının sayısını artırdıklarını dile getirerek şunları kaydetti: "Şehir merkezinde bulunan katlı araç otoparklarına şehrimizde üretilen ve ilk olma özelliği taşıyan iki katlı, sürgülü ve alandan tasarruf sağlayan bisiklet parklarının montajını yaptık. Parkları, bisiklet parklanmasının yoğun olduğu noktalardan başlayarak yaygınlaştırmayı ve katlı otoparklardaki park kapasitelerini de talebe göre artırmayı planlıyoruz. Yeni tip bisiklet parklarından tüm vatandaşlarımız ücretsiz olarak yararlanabilecek."

Başkan Altay, bisiklet kullanımının artmasının çevrenin ve sağlığın korunması, ekonomiye katkı sağlanması ve trafik sıkışıklığının azalması anlamına geldiğine dikkat çekerek, sürdürülebilir ulaşımın en önemli unsurlarından olan bisikletin desteklenmesi konusunda Konya olarak örnek uygulamalar yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bisiklet parkları ilk etapta; Buğday Pazarı, İplikçi, Zindankale, Konevi, Meram, Nişantaşı, Karatay ve Şems Kapalı Araç Otoparkları ile bisiklet parklanmasının yoğun olduğu alanlara yerleştirildi.

BİSİKLET SEVERLER UYGULAMADAN MEMNUN

Konya'da bisiklet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına üye bisiklet severler ise, uygulamadan çok memnun kaldıklarını belirtti. İki katlı parkların bisiklet şehri Konya'ya çok yakıştığını ifade eden bisiklet kullanıcıları Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BİSİKLETİ TEMSİL EDEN STK'LARLA İSTİŞARE TOPLANTISI

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısında bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; bisiklet konusundaki çalışmaların toplum geneline yayılması, işbirliği ve diyaloğun artırılması ve yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler