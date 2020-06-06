İki katlı market alev alev yandı
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İki katlı market alev alev yandı

ANTALYA'da elektrik kontağından çıktığı iddia elen yangında Hasan Çevik'e ait iki katlı market kullanılmaz hale geldi.

İki katlı market alev alev yandı
06.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:55

ANTALYA'da elektrik kontağından çıktığı iddia elen yangında Hasan Çevik'e ait iki katlı market kullanılmaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin yardımına koştuğu Çevik, zararın 5 milyon lira olduğunu söyledi.

Yangın sabaha karşı, Kepez ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Caddesi'nde bulunan Hasan Çevik'e ait iki katlı bir markette çıktı. İddiaya göre elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın, kısa süre içinde bütün binayı sardı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamaların da yaşandığı markette alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

İşyeri sahibi Hasan Çevik ve çalışanları, zarar görmeyen malzemeleri kurtarmak için gün ağarınca çalışma başlattı. Alevlerden üst katta bulunan daireler de zarar gördü. Market sahibi Çevik, zararın 5 milyon lira civarında olduğunu söyledi.İşyeri sahibinin akrabası ve muhasebecisi Ali Çevik, "Alarm çalınca yangının farkına vardık. Marketin kapısını açınca alevler daha da büyüdü. İtfaiyeye haber verildi. Üst katlar da zarar gördü. Çok büyük zarar var ama can kaybının olmaması sevindirici" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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